'Ik zou er niet aan moeten denken dat ik ADO tegenkom in de nacompetitie'

Elke week spelen we met een voetbalprominent uit de regio de toto. Deze week met NEC-aanvaller maar bovenal Leidenaar Randy Wolters. De man die graag de microfoon te hand neemt om een Hollandse kraker te zingen ziet in Noordwijk-spits Nick van Staveren geen rivaal. 'Zangers zijn nooit concurrenten.'

Randy,

Je zit er lekker in de laatste weken bij NEC. Vorige week stond je zelfs in het elftal van de week in de eerste divisie. Gaat het weer goed met NEC?

'Ik zit er inderdaad lekker in. Alleen mijn wedstrijd tegen Dordrecht vond ik niet echt goed. Afgelopen vrijdag had ik na al dat blessureleed het gevoel dat de oude ik er weer stond.'

Gaan jullie voor de nacompetitie met NEC?

'Dat is wel de bedoeling. We zijn het aan onze stand verplicht, dus we gaan er alles aan doen om de nacompetitie te halen.'

Dan de eerste wedstrijd van het weekend voor de toto. IJsselmeervogels tegen Katwijk. Wie wint deze belangrijke pot?

'Ook al zitten ze er niet lekker in: Katwijk moet winnen. Ik kan het niet uit mijn bek krijgen om iets anders te zeggen dan Katwijk. Voor Robbert Susan en al die andere mannen moet ik wel. Ze moeten ook wel winnen voor het kampioenschap in de tweede divisie. Ze nemen die drie punten mee naar huis.'

'Ik ben wel benieuwd wat IJsselmeervogels doet na dat 5-0 verlies vorige week op bezoek bij Kozakken Boys. Maar ik ga uit van een overwinning voor Katwijk.'

Dan de volgende pot: Scheveningen tegen Spakenburg. Wie pakt de drie punten?

'Spakenburg wint. Dat gevoel heb ik gewoon. Het zou wel leuk zijn als Scheveningen wint, ze zijn tenslotte goed uit de winterstop gekomen en kunnen een mooie tweede seizoenshelft neerzetten.'

'Weet je wat het is bij zo’n toto. De clubs waarvan je wilt dat ze winnen, winnen nooit. Ik wil dat Scheveningen wint. Maar ik denk dat het gewoon niet goed uitvalt voor ze.'

Dan het derde duel. Een streekderby in de derde divisie: Noordwijk tegen FC Lisse. Bij Noordwijk zit een concurrent op zanggebied van jou: Nick van Staveren.

'Hahaha, concurrent op zanggebied. Ik weet niet of je wel eens goed hebt geluisterd naar hoe ik zing. Als je jezelf een concurrent van mij vindt op zanggebied kun je er zelf ook weinig van.'

'Medezangers vind ik ook nooit concurrenten. Het is toch heerlijk een mopje te zingen. Ik heb gehoord dat Nick het ook wel kan. Lekker toch.'

'De wedstrijd zelf wordt een prooi voor Noordwijk. Die worden denk ik wel kampioen. Zeker als Denzel James het op zijn heupen krijgt. Het wordt sowieso een leuke wedstrijd.'

Dan een wedstrijd uit de zondag derde divisie: Westlandia tegen OSS 1920. Enig idee wie er wint?

'Oefff. Dat is een lastige zeg. Oss wint. Dat zeg ik puur op basis van de ranglijst. Westlandia had vroeger altijd een leuk team. Als ik eerlijk ben, heb ik ze de laatste tijd niet gevolgd.'

Dan de laatste wedstrijd: FC Groningen tegen ADO Den Haag. Pakken de mannen van Fons Groenendijk drie punten?

'ADO gaat dit winnen. Mij ga je niet horen zeggen dat ADO deze pot verliest. ADO moet weg van die streep voor de nacompetitie en dat kan met drie punten.'

'Als wij met NEC de play-offs halen, wil ik ze niet tegenkomen. Ik moet daar niet aan denken. ADO moet zich handhaven.'