Minister Hugo de Jonge kookt in Delfts Hospice: 'zonder vrijwilligers staat zorg stil'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft vrijdagmiddag samen met vrijwilligers gekookt voor gasten van een hospice in Delft. Dat deed De Jonge in het kader van NL Doet. Na het kokkerellen heeft de minister geholpen met het uitserveren van de maaltijd.

Naast NL Doet, staat het bezoek in het teken van het vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg. Ruim 11.000 Nederlanders verrichten dagelijks vrijwilligerswerk in die sector. En dat is heel belangrijk vindt de minister: 'we hebben ruim een miljoen mensen die betaald werken in de zorg, maar ook ruim een miljoen die vrijwillig aan het werk zijn. Dat is heel bijzonder. De zorg kan niet zonder al die inzet.' Sterker nog, De Jonge denkt dat zonder vrijwilligers de zorg stil zou staan. 'Dat durf ik te stellen.'

De maaltijd bestaat uit een pasta-ovenschotel. 'Met zo'n lekkere laag kaas erop,' aldus vrijwilligster Maud. 'Twee keer per week is Maud hier voor een kookdienst,' zegt minister De Jonge terwijl hij in de saus aan het roeren is. 'Met haar nog veel meer vrijwilligers, per week zo'n tachtig.'



Druk bestaan

Door zijn drukke bestaan als minister komt De Jonge zelf niet toe aan vrijwilligerswerk. 'Ik probeer wel eens een beetje te helpen bij de voetbal, maar veel vrije tijd heb ik niet. Vroeger heb ik wel vaak vrijwilligerswerk gedaan.'