50 jaar! Van Nederlands Congresgebouw naar World Forum

50 jaar geleden opende Paul van Vliet het gebouw en zong 'Toute le Haye est la', zaterdag brengt hij dit nummer weer ten gehore in de grootste theaterzaal van Nederland. De altsaxofonist Benjamin Herman opent het feest. Verder zijn er onder andere optredens van Tim Akkerman en de Règâhs.

Opvallend - of niet- is de prominente plek voor de jazzmuziek tijdens het jubileum. Het congresgebouw was jaren de thuishaven van het North Sea Jazzfestival. De eerste editie vond in 1976 plaats, in 2006 verhuisde het festival naar Rotterdam. Vele jazz grootheden traden er op zoals Count Basie, Sarah Vaughan en Dizzie Gillespie.

Op die tijd terugblikkend zegt de altsaxofonist Benjamin Herman: 'Ik mocht als jonge muzikant hier spelen en had dan een polsbandje waardoor ik overal backstage kon komen. Jazzmuzikanten lijken dan van buiten hele nette mensen, maar er gebeurde van alles waar je als nieuwsgierige jongeman heel graag bij wilde zijn.....'



Wieteke gaf er het jawoord

Het Haagse Congresgebouw heeft door de jaren heen grote bekendheid verworven door internationale congressen zoals de Nucliaire top met Barak Obama in 2016. Ook grootheden als Neil Armstrong, Bill Gates en Hillary Clinton beklommen er het podium. Ook lokale beroemdheden hebben er herinneringen liggen, zoals Wieteke van Dort die er trouwde.

Zaterdag zendt Omroep West de documentaire 'Lang leve World Forum' uit om 12.00, 14.00, 16.00 en 18.00 uur. Daarna is de documentaire te zien op omroepwest.nl/westdoc