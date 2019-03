Regen houdt vrijwilligers NL Doet niet tegen

Eendenkorven ophangen in de Natuurtuin in Zoetermeer | Foto: M. Snoek

Overal in de regio wordt ondanks de regen de handen uit de mouwen gestoken voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. We verzamelden enthousiaste en verregende tweets voor je.

In Wateringen maken vrijwilligers het buitenbad van zwembad De Waterman schoon, gelukkig, loopt het bad nog niet vol door de regen.







In Katwijk staat op het schoolplein van de Willem van Veen-school de ark klaar. Er wordt een mooie nieuwe laag omheen gelegd.Handig als NL Doet in verkiezingstijd valt. Dan kunnen de lijsstrekkers meteen wat aandacht genereren . Het Huis van Alles wordt door nummer zes van de kieslijst opgeknapt.Het kippenhok van de Haagse Nijkamphoeve krijgt weer een fris uiterlijk.In Leiderdorp wordt een grote berg houtsnippers in de speeltuin gelegd.De helden in Gouderak knappen een speeltuin opBij de scouting in Schipluiden houden ze een schildermarathon

