Belaagde conducteur gaat snel weer aan de slag

Het gaat naar omstandigheden goed met de conducteur die vrijdag werd aangevallen in een trein op het station van Alphen aan den Rijn. Dat laat een woordvoerder van de NS weten aan Omroep West. De conducteur raakte lichtgewond en hield een paar schrammen over aan het incident.

De woordvoerder van NS verwacht dat de conducteur een dezer dagen weer aan het werk gaat. ‘Hij is enorm geschrokken van de aanval, maar naar omstandigheden gaat het goed met hem. Er is altijd opvang voor de conducteur, mocht daar behoefte aan zijn’, aldus de woordvoerder. De tweede conducteur die bij het incident betrokken was, kwam er zonder verwondingen vanaf. Hij heeft vrijdagavond zijn werkzaamheden afgemaakt.

De conducteurs werden aangevallen in een trein op het station van Alphen aan den Rijn. De verdachte, een man van 39, probeerde een van de conducteurs te wurgen. Ook politieagenten werden belaagd toen ze de man wilden aanhouden.