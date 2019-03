Spectaculaire gevechten bij Droneclash in Valkenburg

Drones worden uit de lucht gehaald door andere drones. Het lijkt wel een film maar in een hangaar op voormalig vliegkamp Valkenburg is het serieuze business. Negen teams gaan met elkaar de strijd aan en proberen elkaars drones uit de lucht te halen.

Internationale teams uit België, Duitsland, Zwitserland, USA en natuurlijk uit Nederland gaan in verschillende rondes de strijd met elkaar aan. In elke ronde nemen twee teams het met een drone tegen elkaar op. Bijna alles is toegestaan om de tegenstander uit de lucht te krijgen.

Het is de tweede keer dat deze Droneclash wordt georganiseerd op Valkenburg. Het evenement is zaterdag door prins Pieter-Christaan geopend.

Het is nog maar een paar maanden geleden dat vliegtuigen in Engeland bij vliegveld Gatwick en Heathrow niet konden opstijgen vanwege rondvliegende drones. Wat in Valkenburg slechts een spelletje lijkt is tegelijkertijd bittere ernst. Daarom wordt het evenement gesponsord door het ministerie van Defensie en de Nationale Politie. Beide organisaties zijn buitengewoon geïnteresseerd in mogelijkheden om ongewenste drones onschadelijk te maken.