Henk Wisman volgend seizoen trainer Rijnsburgse Boys

Henk Wisman is de komende twee seizoenen de trainer van Rijnsburgse Boys. De Amsterdammer zal volgende week zijn contract bij 'de Uien' tekenen. De oud-bondscoach van Armenië is nu nog trainer van hoofdklasser Ter Leede uit Sassenheim. Eind jaren negentig was hij ook trainer bij Rijnsburgse Boys.