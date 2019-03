Noordwijk in Bollenderby onderuit tegen FC Lisse

Zethof beklaagt zich niet over arbitrage: 'Doorgaan en mond dicht'

Hoewel Noordwijk het aanvallende voetbal op de mat legde, was het Lisse dat de kansen creëerde. Het was echter een strafschop die voor het hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. Van der Putten faalde vanaf elf meter, maar schoot de rebound binnen.

De tweede helft verzuimde Lisse om uit te lopen. Noordwijk kon niet echt een vuist maken tegen de Ter Specke-bewoners. Relatief eenvoudig werden de drie punten over de streep getrokken.



Schade beperkt

Noordwijks concurrent voor de titel, DVS '33, liet ook punten liggen door een gelijkspel tegen VVOG. Hierdoor is de schade door het verlies enigszins beperkt. Lisse staat in de middenmoot en is zo goed als uitgevoetbald dit seizoen.

Scoreverloop Noordwijk - FC Lisse 0-1 (0-1)