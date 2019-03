Carlos Opoku brengt Rijnsburgse Boys overwinning op Barendrecht

Wilfred van Leeuwen vertrekt bij Rijnsburgse Boys: 'Het is te druk op de zaak'

Opoku was de grote man bij Rijnsburg met twee doelpunten: 'Scoren is altijd lekker'

Door twee doelpunten in de slotfase van Carlos Opoku heeft Rijnsburgse Boys met 3-2 gewonnen van Barendrecht. Na 86 minuten voetballen stond de club uit de Rijnmond nog met 1-2 voor. Een voorsprong die Opoku eigenhandig wegwerkte.

Furhgill Zeldenrust bracht Rijnsburgse Boys na een half uur voetballen op voorsprong. Toch gingen ‘de Uien’ met een kater de rust in. Op slag van rust kwam Barendrecht langszij.

De tweede helft kwam Barendrecht op voorsprong en toen was het woord aan Opoku. De boomlange verdediger bracht Rijnsburg met een van richting veranderd schot langszij. In blessuretijd was hij met de winnende treffer de kwelgeest voor Barendrecht.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Barendrecht: 3-2 (1-1)

1-0 Zeldenrust

1-1 Salhi

1-2 Mourits

2-2 Opoku

3-2 Opoku