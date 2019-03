Opstootje rondom wedstrijd tussen IJsselmeervogels en VV Katwijk

Rondom de wedstrijd tussen IJsselmeervogels - Katwijk in Bunschoten was zaterdagmiddag een kleine confrontatie tussen mensen uit Katwijk en Bunschoten. Volgens een politiewoordvoerder was de situatie snel weer onder controle. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Tijdens de wedstrijd in de Tweede Divisie, die in een 1-1 gelijkspel eindigde, bleef het rustig. Maar even verderop in het dorp dreigde het uit de hand te lopen toen Katwijkers een café wilden bezoeken. Omdat die daar niet welkom waren zorgde dit voor een gespannen situatie.

Daarbij werd volgens een medewerker van het café ook met een dranghek gesmeten. Dit is ook te zien op beelden van RTV Utrecht. Maar door ingrijpen van de politie bleef het daar bij en konden de twee groepen uit elkaar worden gehouden.



Aanhoudingen niet uitgesloten

De politie heeft geen mensen opgepakt, maar onderzoekt nog wel beelden van het incident. Het wordt niet uitgesloten dat er alsnog aanhoudingen worden verricht. Voorzitter Mart Vergouwen van VV Katwijk heeft tijdens de wedstrijd zelf niets meegekregen van het opstootje. Hij is later bijgepraat door de politie en heeft de medewerking van de club toegezegd bij het onderzoek. Hij sluit, afhankelijk van het politie-onderzoek, vervolgstappen niet uit. Hij betreurt het dat, ondanks alle voorbereidingen om de wedstrijd rustig te laten verlopen, er toch weer een confrontatie is geweest: 'We komen om te voetballen, niet voor dit soort geneuzel.'

De politiewoordvoerder benadrukte in een reactie dat er tijdens de wedstrijd geen problemen waren. Bij de confrontatie zou het dan ook niet gaan om voetbalsupporters. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het opstootje.

LEES OOK: Katwijk verzuimt met gelijkspel in te lopen op titelconcurrenten