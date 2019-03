Bewoonster naar het ziekenhuis na brand in open haard

Bij een brand in Rijswijk heeft de bewoonster van een huis op de Franklin D. Rooseveltlaan zondagochtend rook ingeademd. Omdat zij zwanger was is ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien voor drie was er brand ontstaan bij de openhaard in de woonkamer van het huis. 'Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk', aldus een woordvoerder van de brandweer.

De drie bewoners wisten zelf naar buiten te komen, laat een woordvoerder weten. Twee andere bewoners zijn ter plekke nagekeken, zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Na iets meer dan twintig minuten was het vuur onder controle. Een van de tweehondenvan de bewoners was er na de brand vandoor gegaan, maar werd snel teruggevonden. De dierenambulance heeft de honden nagekeken, met hen gaat het goed.



Nadat het huis ventileert was, konden de bewoners even na 04.00 uur weer naar binnen.