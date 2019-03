Een nacht vol fantasie tijdens Museumnacht Kids

Museumnacht Kids in Den Haag heeft zaterdag vijfduizend bezoekers getrokken. Het thema dit jaar was fantasie. Kinderen verkleed als eenhoorn, prinses en dinosaurus liepen door de ruim twintig verschillende musea die aan de nacht meededen.

De nacht werd ingeluid in de Tuinzaal in het Gemeentemuseum met een knal en een hoop springende kinderen. Al snel begonnen ook de andere musea en deelnemende instellingen vol te lopen. In het Mauritshuis werden coole breakdance moves gedanst en in het Museon werden kinderen klaargestoomd als astronaut.

Muzee Scheveningen had een pop-up locatie in het Museon. Twee echte oude vissers hielpen de kleintjes met het vangen van een (nep)visje. Boekenwurmen konden hun hart ophalen in het Kinderboekenmuseum, waar helden als Kikker, Dolfje Weerwolfje en de Kleine IJsbeer tot leven kwamen. Voorburg werd omgetoverd tot een fantasieland met elfjes. De nacht werd afgesloten met een afterparty in de Tweede Kamer met zeker 400 dansende kinderen.