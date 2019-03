Basketballers ZZ Leiden bereiken ondanks verlies de bekerfinale

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden staan in de finale van het bekertoernooi. In eigen huis verloren de Leidenaren de tweede wedstrijd in het tweeluik met Donar nipt met 78-79, maar omdat in februari het eerste duel met 66-71 gewonnen werd, kon Leiden deze nederlaag lijden.

Het duel tussen de twee basketbalgrootmachten was spectaculair. Grote man aan de zijde van Leiden was Worthy de Jong. De ervaren smaakmaker was goed voor 22 punten. Mede dankzij hem stond Leiden aan het eind van het derde kwart met 57-50 voor. In het laatste kwart kwam Donar terug, maar was het niet bij machte Leiden uit de bekerfinale te houden.

Het Zwolse Landstede Basketbal is de andere finalist. Leiden treft die ploeg over twee weken, op zondag 31 maart. Het is de zesde keer dat ZZ in de bekerfinale staat. In 2010 en 2012 mocht de ploeg zich gelukkig prijzen met de beker.

