Quick legt ADO '20 wil op, maar wint niet

Quick is zondag blijven steken op een gelijkspel. Op eigen veld was de Haagse derdedivisionist tegen ADO '20 de betere, maar het lukte de ploeg van Paul van der Zwaan niet de overwinning over de streep te trekken. Na negentig minuten spelen stond er een eindstand van 1-1 op het scorebord.

Rachid Bouyaouzan zette Quick binnen no time op voorsprong. De wedstrijd was nog geen vier minuten oud toen hij de score al opende. Daarna kreeg Quick voldoende kansen op meer, maar daar gingen de Hagenaars niet goed mee om. De gelijkmaker viel een half uur later. Jesper de Vré - volgend seizoen speler van Quick Boys - schoot de 1-1 vanaf de penaltystip binnen.

Westlandia mocht zondag na twee nederlagen op rij weer drie punten bijschrijven. In een doelpuntrijk duel waren de Naaldwijkers met 3-2 te sterk voor SV Oss 1920. Patrick Batist mocht zich matchwinner noemen. Hij was vlak voor tijd verantwoordelijk voor de winnende goal. Zijn snoeiharde schot belandde via de paal achter de doelman van Oss.

Scoreverloop Quick - ADO '20 1-1 (1-1)



1-0 Bouyaouzan

1-1 De Vré (strafschop)

1-0 Serbony

1-1 Van Sonsbeek

2-1 Van Ooijen

2-2 Van Dolleweerd

3-2 Batist

3-2 (1-1)