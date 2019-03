Doelpuntenmachine HGC slaat weer toe en maakt gehakt van Amsterdam

Met een verschil van maar liefst zes doelpunten hebben de hockeymannen van HGC gewonnen van Amsterdam. In de hoofdstad waren de Wassenaarders overtuigend met 8-2 te sterk. De vrouwen van HDM kenden ook een goed weekend. Tegen Laren werd de tweede overwinning van 2019 geboekt (2-1).

De eerste helft van HGC was indrukwekkend. In de eerste 35 minuten moest de sluitpost van Amsterdam al vijf keer vissen. Het enige wat de thuisploeg er tegenover kon stellen waren twee goals, maar die bleken slechts een doekje voor het bloeden. Max Plennevaux, Ashley Jackson en Olivier van Tongeren wisten alle drie twee keer het net te vinden. Kenta Tanaka en Karst Timmer scoorden één keer.

Bij het Haagse HDM was Pien Dicke belangrijk. Zij was vijf minuten voor tijd verantwoordelijk voor de winnende 2-1. Door deze overwinning, en de nederlagen van Bloemendaal en Huizen, is de marge met de onderkant van de hoofdklasse vergroot naar elf punten. De openingstreffer van HDM kwam na een half uur spelen op naam van Pien van Nes.

LEES OOK: HGC haalt uit bij Oranje-Rood, nieuwe coach HDM debuteert met zege