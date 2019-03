Keukenhof in volle bloei en klaar voor nieuw seizoen

Als je naar buiten kijkt, lijkt de lente nog ver weg. Maar de komende week wordt het weer echt beter en dat komt mooi uit, want komende donderdag opent ook het icoon van de lente – de Keukenhof – de deuren. Met bloemen in felle kleuren en tal van andere verwijzingen naar het hippietijdperk staat de Keukenhof dit seizoen in het teken van de flowerpower

Het thema van dit jaar valt volgens directeur Bart Siemerink van de Keukenhof samen met het zeventigjarig bestaan van het park. ‘Het is onze knipoog naar het feit dat we zeventig jaar bestaan, we gaan ook echt terug naar de jaren ‘70. Als ik nu door het park loop zie ik prachtige tuinen geïnspireerd door de flowerpower. Busjes zijn beschilderd met bloemen en peace-tekens. Het is een fleurig geheel, de beelden die iedereen heeft als je aan flowerpower denkt, je komt ze overal tegen.’

Het voorjaar kende veel verschillende weertypes van heel nat en koud tot zomers en droog, volgens Siemerink ideaal weer voor een Keukenhof in volle bloei. ‘We hebben een warme periode gehad waardoor veel bloemen snel tot bloei kwamen. Daarna volgden wat lagere temperaturen die er voor zorgen dat de bloemen goed in bloei blijven staan. We gaan dit jaar heel mooi bloeiend open, vanaf dag een lopen we hier met trots rond.’



Miljoen bezoekers

Vorig jaar werd het bloemenpark bezocht 1,4 miljoen bezoekers. Ook dit jaar verwacht het park ruim een miljoen mensen te ontvangen. De Keukenhof gaat komende donderdag voor het eerst open, bezoekers zijn welkom tot en met 19 mei.

