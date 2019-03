Korfbal League: Fortuna zet goede stap richting play-offs om landstitel

De overwinning was wel nipt. Pas twee minuten voor tijd viel de winnende goal uit een vrije worp. Als Fortuna de play-offs om de landstitel haalt, komt het sowieso het Sassenheimse TOP/SolarCompleet tegen. Die ploeg staat eerste en is dus al zeker van een plek in de nacompetitie. Vorig seizoen ging de finale tussen TOP en Fortuna. TOP trok in de Ziggo Dome aan het langste eind.

TOP speelde zaterdag in de voorlaatste reguliere competitiewedstrijd tegen PKC/SWKGroep, de nummer twee van de Korfbal League. Die ploeg was voor eigen publiek te sterk voor TOP en bezorgde de Sassenheimse formatie daarmee de tweede nederlaag van het seizoen. Het duel eindigde in 27-24.