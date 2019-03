Motorracer Michael van der Mark twee keer vierde in Thailand

GOUDA -

Motorracer Michael van der Mark uit Gouda is in Thailand twee keer vierde geworden in het WK Superbike. In de derde en vierde race van het seizoen was de Spanjaard Alvaro Bautista twee keer de beste. Bautista, overgekomen van de MotoGP, won dit jaar tot nu toe alle races in de strijd om het wereldkampioenschap.