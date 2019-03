Scholieren schaatsen rondjes om geld op te halen voor Rode Kruis

Schaatsen om geld op te halen voor rampenbestendige scholen. Het Rode Kruis organiseerde zondag voor het eerst De IJsdaging in de Uithof in Den Haag. ‘De bedoeling is dat ouders en kinderen zoveel mogelijk rondjes schaatsen en daarmee geld ophalen voor de bouw van rampenbestendige scholen. De scholen dienen als een veilige schuilplek voor kinderen en hun families tijdens mogelijke rampen,‘ legt Denise Boon van het Rode Kruis uit.

Het Rode Kruis zet zich in voor de bouw van rampenbestendige scholen in de wereld. Daarbij gaat het om gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen. In Haïti – een land dat regelmatig getroffen wordt door rampen - heeft de hulporganisatie al vier veilige scholen gebouwd. Toen orkaan Matthew in 2016 over het eiland raasde en overal veel schade aanrichtte, waren tientallen families veilig in een van deze scholen. Zij bleven allen ongedeerd.

Siem is een van de jonge deelnemers aan De IJsdaging: ‘Ik wil zoveel mogelijk rondjes proberen te schaatsen om lekker veel geld op te halen voor veilige scholen.’ Hij bindt zijn schaatsen onder en gaat fanatiek van start. Ook de breiende tweeling Coby en Netty heeft zich ingezet voor het goede doel. Zij hebben met behulp van de 88-jarige Hennie meer dan 40 mutsen gebreid die te koop zijn tijdens De IJsdaging.

Het Rode kruis maakt op een later tijdstip bekend wat de opbrengst is en waar een rampenbestendige school wordt gebouwd.