ADO-aanvoerder Meijers: ‘We moeten ons zorgen maken over dat we weinig kansen creëren’

Trainer Fons Groenendijk is het eens met de verdediger. 'We zitten niet in onze allerbeste fase qua voetbal. Dat tegendoelpunt (eigen doelpunt Lex Immers red.) is typerend voor de periode waarin we zitten. Dan staan we achter en moeten we de boel repareren en dat gebeurde niet.'

Volgens Groenendijk heeft ADO moeite om een achterstand mentaal te verwerken. 'Het doet wat met het vertrouwen. We moeten daar als collectief uitkomen. Dan kan door keihard te werken.'

