ADO-middenvelder Immers: 'Niet naar elkaar wijzen, maar als team alles eraan doen'

Fons Groenendijk over slechte periode ADO: 'We moeten er als collectief uitkomen'

ADO-aanvoerder Meijers: ‘We moeten ons zorgen maken over dat we weinig kansen creëren’

'Ik heb niet vaak in deze situatie gezeten', zegt Lex Immers over de strijd die ADO Den Haag moet voeren om nacompetitievoetbal te voorkomen. Maar hij denkt dat de ploeg eruit kan komen: 'Van de mensen op kantoor tot de supporters. Ze moeten alles voor ons doen. Wij moeten dan ook alles voor hun doen.'

Immers hamert op het collectief. 'We moeten met zijn allen bij elkaar blijven', zegt de middenvelder na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Groningen. 'Een groep zijn en positief blijven. Niet naar elkaar wijzen. We moeten als team er alles aan doen.'

De woorden van Immers vinden ook gretig aftrek bij trainer Fons Groenendijk. 'We moeten keihard werken. We hebben behoefte aan houvast. We hebben allemaal hetzelfde belang. Uiteindelijk gaat het om ADO. We moeten er als collectief uitkomen.'

Vitesse





Volgend weekend is het interlandweekend en daardoor heeft Groenendijk twee weken om zich voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen Vitesse. 'We hebben meer tijd dan normaal om naar de wedstrijd toe te werken', weet hij dan ook. 'Er is een aantal jongens weg met interlandverplichtingen, Wilfried Kanon is geschorst voor de wedstrijd tegen Vitesse. We moeten even kijken wie we kunnen inzetten tegen die ploeg. Maar daar hebben we nu wat meer tijd voor.'

LEES OOK: Lees terug: ADO verliest door eigen doelpunt Immers van Groningen