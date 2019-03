Maandagochtend geen treinverkeer en openbaar vervoer

Reizigers moeten maandag rekening houden met grote problemen in de ochtendspits. Eerder was al bekend dat vanwege de landelijke pensioenactie bussen en trams van de HTM van 6.00 tot 7.06 uur zullen niet rijden. De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben zich daar nu bij aangesloten. De eerste treinen zullen pas vanaf 7.06 uur gaan rijden.

Op de website van de NS is te lezen dat 'in het belang van onze reizigers' is besloten om de start van de dienstregeling te verschuiven tot na 07.06 uur, als de pensioenacties zijn beëindigd. Met deze ingreep hoopt de vervoerder dat het treinverkeer goed kan opstarten. De verwachting is dat de reizigers in de loop van de ochtend weer normaal gebruik kunnen maken van het treinverkeer. De NS adviseert de reisplanner te raadplegen alvorens op reis te gaan.

Ook moeten automobilisten rekening houden met acties van de politiebonden. Deze starten vanaf 7.00 uur met zwaan-kleef-aan acties van werk- en dienstvoertuigen door het hele land. Om 15.00 uur is er een protestmars door Den Haag met delegaties vanuit de regionale actiebijeenkomsten.

ANWB

Niet alleen de pensioenprotesten zullen gevolgen hebben voor de ochtendspits. Ook voorspellen de weerdiensten dat het kan gaan regenen maandagochtend. De ANWB raadt daarom aan om maandag voor vertrek de verkeerssituatie te raadplegen.

LEES OOK: Waarom schaffen we de provincie niet af?