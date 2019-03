West Wekker: Drukke ochtendspits door stakingen en demonstraties

DEN HAAG -

Als jij straks weer begint aan een nieuwe werkweek, bereid je dan voor op een zware ochtendspits. Veel mensen zullen de auto pakken, vanwege een staking in het openbaar vervoer. Mogelijk verloopt die autorit trouwens ook niet helemaal vlekkeloos, want de politiebonden voeren zogenoemde zwaan-kleef-aan-acties in het hele land. Er is ook positief nieuws: de zon gaat vandaag schijnen. En dat is best lang geleden!