Anouk zingt fans nieuw nummer toe vanuit de huiskamer

Anouk tijdens haar optreden bij Live On The Beach (Foto: Paul Bergen)

Het Nederlandstalige album Wen D'r Maar Aan dat vorig jaar verscheen, lijkt vooralsnog een eenmalig uitstapje te zijn van de Haagse zangeres Anouk. Zondagmiddag zong ze op haar Facebookpagina een nieuw, Engelstalig nummer: It's A New Day. Opmerkelijk daarbij is dat ze het nummer live zingt vanuit de huiskamer.

De reacties op het nieuwe nummer It's A New Day zijn louter positief. 'Heerlijk!!!!! Wat een geluid, prachtig!!!' Ook de terugkeer naar de Engelse taal wordt op prijs gesteld: 'Wat heerlijk weer een Engelstalig nummer met jouw eigen "oude" sound! Love it!' Hieronder de huiskamerversie van It's A New Day.



De fans moeten nog even wachten voor de officiële release van dit nummer, want deze verschijnt naar eigen zeggen in april. 'Nog een paar weken wachten' schrijft de Haagse rockchick. Ook wordt de naam van Thomas Azier genoemd. Welke rol de in Leiderdorp geboren muzikant speelt moet dan ook duidelijk worden.