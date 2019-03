Staking openbaar vervoer: 'Het is gezellig in de kantine'

Maandagochtend werd er tussen 06.00 uur en 07.06 uur gestaakt door het openbaar vervoerpersoneel voor betere pensioenafspraken. De buschauffeurs van de HTM verzamelden zich in de kantine aan de Telexstraat in Den Haag. Volgens buschauffeur Hans Groos was het ‘erg gezellig in de kantine’.

'Het is echt heel druk', vervolgt Groos. 'Je ziet aan de grote opkomst dat iedereen begrijpt waar het om gaat. We willen dat de pensioensleeftijd wordt bevroren op 66 jaar en een VUT-regelingen voor ons zware beroep.'

Die VUT-regeling is volgens Erik Vermeulen van vakbond FNV een van de hete hangijzers in de onderhandelingen. 'Er wordt nu een boete opgelegd als je afspreekt gebruik te maken van een VUT-regeling bij zware beroepen. Buschauffeur en trambestuurder konden vroeger eerder stoppen. Ze waren dan helemaal op. Door allerlei vage afspraken moeten ze nu tot 68-jarige leeftijd doorwerken.'



Werken tot je tachtigste

Volgens de FNV stijgt de pensioensleeftijd ieder jaar met één jaar. 'We hebben onderzocht dat het ook anders kan', zegt Vermeulen. 'We willen dat dat wordt uitgezocht. Dan moet eerst de pensioensleeftijd worden bevroren. We hebben jonge buschauffeurs en die hebben ook gekeken wanneer ze met pensioen kunnen. Het kan zomaar zijn dat ze tot hun 75ste of zelfs tachtigste op de bus zitten. Dat is niet haalbaar.'

Groos wil dat er op het Binnenhof vooral wordt gekeken naar een betere pensioensregeling. 'Het beroep is de afgelopen jaren zwaarder geworden', verklaart hij. 'Er is veel meer agressie en de werkdruk is veel groter geworden. We worden ouder, ik sta moeilijker op en mijn lichaam beweegt wat minder makkelijk. Vroeger sprong ik over een hekje, nu niet eens over de krant.'



Massale staking

Vermeulen weet dat het een massale staking is. 'Bij de HTM doet iedereen mee', zegt hij. 'Net als in Rotterdam en Amsterdam is er een honderd procent staking.'

Maar heeft de stakking ook effect? 'Je staakt altijd om dat je denkt dat het wat oplevert', weet Vermeulen. 'We hopen dat het snel wat oplevert. Als dat na een massale staking zoals vandaag niet lukt dan beramen we ons deze week op verdere acties.' Tekst loopt door na Tweet.



Positief

Volgens Vermeulen zijn de eerste signalen positief. 'Werkgevers riepen tot een tijdje geleden dat er niets te bespreken viel', vertelt de vakbondman. 'Vorige week zeiden ze dat voor zware beroepen misschien afwijkende afspraken moeten worden gemaakt. Als dat de eerste scheurtjes zijn in het front van werkgevers en kabinet dan zitten we op de goede weg en moeten we zo doorgaan.'

Groos baalt er wel van dat de reizigers de dupe zijn van de staking. 'Deze staking gaat niet alleen de buschauffeurs aan', zegt hij. 'Ook de reizigers krijgen er mee te maken. Die jongen gasten moeten straks tot hun tachtigste doorwerken. Als je ouder wordt, word je zicht slechter en dan moet je rijden met een bus waar tachtig man inzitten. Dat moeten we niet willen.'



Van A naar B

Iets wat Vermeulen beaamt. 'Het is natuurlijk heel vervelend voor de reizgers. Mensen die werken in het openbaar vervoer doen niets liever dan mensen van A naar B brengen. Maar de zaak waar we nu voor knokken gaat ook de passagier aan. Die passagier wil ook -als hij er goed over nadekt- dat de pensioensleeftijd wordt bevroren. Zeker als hij zelf een zwaar beroep heeft. Nu heb je er even last van, maar straks hoef je niet tot je 75ste te werken.'

Aan het eind van de ochtenspits moet alles weer volgens schema rijden zegt de FNV.

