Actievoerders maken van snelweg 'route 66', pensioenprotest onderweg naar Den Haag

De politie voert actie in februari 2019 in Den Haag I Foto: Omroep West

Na de acties van het openbaar vervoer maandagochtend, is er nu ook de langzaamaanactie met voertuigen van de politie, douane, Rijkswaterstaat en defensie onderweg. Over de volle breedte van de snelweg wordt met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag gereden. De symbolische betekenis hiervan is dat ze vinden dat de pensioenleeftijd 66 jaar moet blijven.

UPDATE: Bonden stoppen pensioenprotest vanwege schietpartij Utrecht

Op het Malieveld is van 12.00 tot 15.00 uur maandag een manifestatie. Om 15.00 uur vertrekken de demonstranten voor een protestmars door Den Haag. Ze mogen daarbij niet langs de Tweede Kamer lopen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag verbood dit omdat het een te grote impact heeft op de binnenstad. De rechter stelde haar vorige week in het gelijk in het kort geding dat de politiebonden daarover aanspanden. De route loopt nu onder meer over de Koninginnegracht en Lange Vijverberg, op hoorafstand van het Binnenhof.

Het pensioenprotest is gericht tegen de plannen van het kabinet om het pensioenstelsel te wijzigen. Veel mensen met zware beroepen vrezen dat ze straks veel langer moeten doorwerken. De bonden verwachten vandaag zo’n 10 duizend mensen op de been in Den Haag.