Miljoenensubsidie van provincie voor testen drones

Unmanned Valley is een test- en ontwikkelcentrum voor drones en andere onbemande voertuigen. In 2018 werd het opgericht door gemeente Katwijk en TU Delft. Sindsdien zijn er 18 partners bij betrokken vanuit de overheid en kennisinstellingen. Het hangaargebied van voormalig vliegkamp Valkenburg dient nu als dronehaven van Unmanned Valley.

Volgens wethouder Gerard Mostert van Unmanned Valley hoeven inwoners van Katwijk niet bang te zijn dat ze dagelijks een drone boven de achtertuin te zien krijgen. 'We investeren hier juist in zodat we een plek hebben waar we drones veilig kunnen testen. We gebruiken de hangar van het oude vliegkamp Valkenburg en doen nu bijvoorbeeld ook tests boven zee. En over een tijdje kunnen drones misschien onbemand windmolens op zee inspecteren, ter plaatse medische assistentie bieden of zelfs je pizza bezorgen.'



Groeiende dronemarkt, nieuwe banen

Wethouder Mostert is in zijn nopjes door de subsidie. 'Dit zorgt voor kansen in een nieuw cluster binnen de regio', zegt hij. 'We krijgen nu meer werkgelegenheid vlakbij de zee. Het geld is bedoeld om te gebruiken voor onderwijsinstellingen zodat we steeds betere tests met drones kunnen doen. Al hebben we er zelf ook al behoorlijk in geïnvesteerd'.

Adri Bom-Lenstra van de provincie Zuid-Holland noemt de investering een mooie volgende stap in de ontwikkeling van Valkenburg als woon-werkgebied. 'De regio heeft alle Ingrediënten om dit soort innovatieve technologieën verder te brengen. Samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid is daarbij het sleutelwoord. Unmanned Valley gaat dat mogelijk maken'.