Harrie Jekkers en Klein Orkest sluiten comebacktournee af in Zuiderpark

Cabaretier Harrie Jekkers en zijn formatie Klein Orkest sluiten hun comebacktournee op 27 juli af met een openluchtoptreden in het Zuiderpark in Den Haag. De groep speelt hun show 'Later is al lang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug' die dag voor de allerlaatste keer. In het voorprogramma staat de Haagse zanger Tim Akkerman.

De kaartverkoop van dit bijzondere concert is maandag van start gegaan. De Haagse groep had sinds 1985 niet opgetreden toen zij in 2017 hun nieuwe tournee begonnen. Klein Orkest leverde twee evergreens van het Nederlandse lied op: 'Oh oh Den Haag', een lofzang over de hofstad, en 'Over de Muur', over de scheiding van Oost- en West-Duitsland.

Jekkers speelt behalve de tour met Klein Orkest ook een nieuwe solovoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In 'Achter de duinen' blikt hij terug op zijn leven in Den Haag. De reeks voorstellingen die nu gepland staat, was binnen een uur uitverkocht.

