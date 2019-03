Bonden stoppen pensioenprotest vanwege schietpartij Utrecht

REGIO -

Het pensioenprotest op het Malieveld is tegen het middaguur afgebroken wegens het schietincident in Utrecht, kondigde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op het podium aan. In een tram in Utrecht heeft maandagochtend een schietpartij plaatsgevonden. ' We zien wel hoe we hiermee verdergaan', zei Van de Kamp. Politie en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar aanleiding van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht.