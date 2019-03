Gevolgen schietpartij Utrecht voor regio: vlaggen overheidsgebouwen dinsdag halfstok

Bij alle overheidsgebouwen hangen de vlaggen dinsdag halfstok, in reactie op de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht. Dat heeft premier Rutte maandagavond bekendgemaakt. Wat de premier betreft kunnen de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen woensdag kunnen gewoon doorgaan.

Meerdere partijen hebben hun campagne stilgelegd naar aanleiding van de schietpartij. Daarover wilde Rutte niets zeggen. 'Ik sta hier niet als VVD'er, de campagne is the least of my worries.'

Op en rond het Binnenhof in Den Haag waren politie en marechaussee maandag extra zwaar bewapend aanwezig. De politie is extra alert maar op dit moment is er geen aanleiding voor meer veiligheidsmaatregelen in de regio.



Schietpartij Utrecht

De schietpartij in Utrecht vond maandag rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Volgens de burgemeester van Utrecht zijn er drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond waarvan drie er zwaargewond zijn.

Vanwege de schietpartij was de politie op zoek naar de 37-jarige Gökmen T., die geboren is in Turkije. Maandagavond bleek dat hij is aangehouden. De politie houdt er rekening mee dat de dader of daders 'een terroristisch motief' hadden.

