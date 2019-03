Liveblog: Gevolgen schietpartij Utrecht voor regio, extra bewaking Den Haag

DEN HAAG -

Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig. De gemeente Den Haag schrijft op Twitter. 'Uit voorzorg gaat in Den Haag extra aandacht uit naar de beveiliging van onder meer het Binnenhof, ministeries en moskeeën. De politie is zichtbaar op straat en in de wijk aanwezig voor de veiligheid van mensen in de stad.'