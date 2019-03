Verkiezingsdebatten op TV West en Radio West afgelast

De verkiezingsdebatten op TV West en Radio West zijn afgelast na de mogelijke terreuraanslag in Utrecht van maandagochtend. Vanavond zouden de debatten op televisie en radio worden uitgezonden in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen.

Op de tv-zenders van Omroep West en RTV Rijnmond zou maandagavond om 18.00 uur het lijsttrekkersdebat worden uitgezonden. Dit debat is afgelopen zaterdag opgenomen in het Provinciehuis in Den Haag.

Op Radio West zou om dezelfde tijd het derde en laatste lijsttrekkersdebat live worden uitgezonden. De lijsttrekkers van PVV, CDA, D66, PvdA en SP zouden met elkaar in discussie gaan over provinciale onderwerpen, zoals wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid.



'Niet passend om te debatteren'

Hoofdredacteur Henk Ruijl licht het besluit van Omroep West toe: 'Nu de campagne-activiteiten landelijk zijn stilgelegd, vinden we het bij Omroep West en Rijnmond niet passend om regionaal wel te debatteren over de verkiezingen van woensdag. Of we mogelijk later alsnog het tv-debat uitzenden en op radio live debatteren, hangt af van hoe de politieke partijen hiermee omgaan.'