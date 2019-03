Zoetermeerse politieman veroordeeld vanwege lekken naar familielid

Voormalig politie-inspecteur Johannes B. uit Zoetermeer (63) is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden omdat hij informatie lekte uit het politiesysteem. Hij verstrekte gegevens over tientallen personen, die vaak connecties hadden met het crimineel milieu, aan een aangetrouwd familielid uit Brabant.

Dat familielid (51) is door de rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Twee weken geleden, tijdens de strafzitting, erkende de politieman, die inmiddels ontslagen is, dat hij voor de echtgenoot van zijn nichtje had gesnuffeld in de politiesystemen. Het familielid wilde gecheckt hebben of hijzelf in de politiesystemen stond.

Bovendien vroeg de Brabander naar gegevens over 39 andere personen, bijvoorbeeld of ze gezocht werden. Zo wilde hij meer weten over een Italiaanse man die al door de Italiaanse justitie gezocht werd.



Integriteit en onkreukbaarheid

Volgens de rechtbank is B. man schuldig aan corruptie en schending van zijn geheimhoudingsplicht. 'Hij heeft lange tijd misbruik gemaakt van zijn positie' zei de rechter maandag tijdens de uitspraak. 'Van agenten mag integriteit en onkreukbaarheid worden verwacht.'

Het OM had 30 maanden geëist tegen de agent en tegen de Brabander 20 maanden cel.

'Ik zag er geen kwaad in', zei de voormalige inspecteur twee weken geleden tegen de Haagse rechtbank over het lekken van de politiegegevens. Het was allemaal een vriendendienst aan zijn familielid.