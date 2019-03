Lijsttrekkersdebat: betaalbare woningen bouwen in Zuid-Holland is heet hangijzer

Tijdens het een-op-een-debat tussen Floor Vermeulen (VVD) en Anne Koning (PvdA) gaat het er fel aan toe. Koning zegt dat er veel behoefte is aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. 'Ik sprak iemand deze week die met zijn vriendin geen huis kan kopen. Hij woont de ene helft van de week bij zijn moeder en de andere helft van de week bij haar moeder. Er is nu actie nodig', zegt ze. De PvdA wil dan ook dat de provincie gemeenten dwingt om meer sociale huurwoningen te bouwen.

VVD'er Vermeulen wil juist de gemeenten 'de ruimte geven om te bouwen'. De provincie moet dus geen dwingende rol hebben op dit gebied. De VVD wil dat er niet alleen meer sociale huurwoningen bij komen. Vermeulen: 'Iedereen zoekt een betaalbare woning.' Koning reageert fel: 'Stop met praten. Volgens mij is de VVD ook een doeners-partij, dus we moeten aan de slag.'

Meer bouwlocaties

Ook SP'er Lies van Aelst vindt dat er vooral sociaal moet worden gebouwd: 'Ik begrijp natuurlijk dat een projectontwikkelaar graag dure huizen bouwt, daar verdienen ze op. Maar dat zijn niet de huizen die nodig zijn.' CDA-lijsttrekker Adri Bom-Lemstra wil dat belemmerde regels worden geschrapt, om zo meer bouwlocaties mogelijk te maken.

De PVV drukt op de ja-knop bij de stelling dat de provincie gemeenten moet dwingen, maar Henk de Vree legt uit dat hij dat anders bedoelt. 'Wij zijn normaal helemaal niet voor een provincie die dwingt. Maar op dit onderwerp gaat het niet om dwingen, maar om stimuleren. Er moet iets gebeuren.' D66'er Ria Oosterop drukt de nee-knop in: 'We vinden dat we voor alle categorieën moet bouwen.



Kans groter dat je de Staatsloterij wint

Ook DENK mengt zich in de discussie. Metin Celik komt met de eerste oneliner van de avond: 'Ik denk dat de kans groter is dat je de Staatsloterij wint, dan dat je een huurwoning krijgt.' 50PLUS-lijsttrekker Willem Bakx richt zijn pijlen op de woningcorporaties, 'die ontwikkelaartje spelen'. Bakx: 'Die corporaties moeten doen waar ze voor zijn opgericht, namelijk huurwoningen bouwen en niet optreden als ontwikkelaar.'

De ongeveer honderd aanwezigen in de zaal krijgen niet het woord, maar laten wel van zich horen: 66 procent stemt voor de stelling.

Wil je het gehele Lijsttrekkersdebat terugkijken? Dat kan hier.