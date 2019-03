Lijsttrekkersdebat: 'Windmolens alleen nog maar op zee bouwen'

Het lijsttrekkersdebat over de stelling 'Windmolens mogen alleen nog maar op zee gebouwd worden', verloopt rustiger dan dat over woningbouw. In het een-op-een-debat tussen CDA en D66 geven beide partijen aan dat het een kwestie van en-en is en niet of-of: en op land en op zee. Het CDA wil windmolens op land toestaan op plaatsen waar inwoners zelf met initiatieven komen. Maar juist dat proces lijkt moeizaam te verlopen. Volgens D66 is dat niet waar. Op het eiland Goeree kwamen inwoners zelf met plannen - en met succes. Bom-Lemstra (CDA) ziet kans voor haar oneliner: 'De energietransitie moet het verhaal zijn van iedereen en niet alleen van grachtengordel in Amsterdam.'

De VVD wil alleen windmolens op zee, net als de PVV - maar die wil eigenlijk het liefst helemaal geen windmolens. Vermeulen (VVD): 'We kunnen nu heel goedkoop windmolens op zee zetten.' Ook hierop opent de PvdA de aanval op de VVD. 'Met alleen windmolens op zee komen we er niet', zegt Koning tegen Vermeulen.



Klimaatdrammer?

Dan pakt Berend Potjer van GroenLinks zijn moment. 'We hebben een klimaatopgave en mensen willen actie.' Is Potjer de bevreesde klimaatdrammer? 'Nederland heeft geen klimaatdrammers, maar juist klimaattreuzelaars', zegt hij trots. Ook nieuwkomer Code Oranje pakt het woord. De beweging wil de Zuid-Hollanders vooral de ruimte geven om windmolenlocaties uit te kiezen. Lucien van der Plaats: 'Er zijn ontzettend veel initiatieven van mensen die wat willen, maar die krijgen niet genoeg ruimte van de provincie. Wij hebben alle vertrouwen in de burgers.'

Wat de uitleg van de zaal is, is niet duidelijk, maar in elk geval is 67 procent tegen de stelling.

Wil je het gehele Lijsttrekkersdebat terugkijken? Dat kan hier.