Lijsttrekkersdebat: 'Groei, krimp of toch sluiten. Hoe verder met Rotterdam The Hague Airport?'

SP en PVV staan tegenover elkaar. De stelling luidt: 'Overlast of niet, Rotterdam The Hague Airport moet het aantal vluchten kunnen uitbreiden'. Van Aelst (SP): 'De overlast is steeds meer toegenomen, terwijl heel veel vliegbestemmingen ook met de trein te doen zijn. Ik heb nog geen moment meegemaakt dat Rotterdam The Hague Airport niet zei: we willen meer vliegen, we willen meer verdienen.' De PVV gaat er met gestrekt been in. 'We zijn geen communistisch land. Een vliegveld mag gewoon geld verdienen', zegt De Vree. De PVV wil als enige partij dat de luchthaven meer vluchten kan toestaan.

De Partij voor de Dieren wil juist het andere uiterste, namelijk krimp van de luchthaven. 'Gewoon minder vliegen, minder pleziervluchten', zegt Carla van Viegen. Bas van Noppen (NIDA) zit er dubbel in: 'Je hebt aan de ene kant overlast en luchtvervuiling, maar ook het economisch en familiair belang.' Volgens Bernard Minderhoud van Lokale Partijen Zuid-Holland 'willen onze inwoners geen uitbreiding en daar moeten we naar luisteren'.



Stemmen, stemmen, stemmen!

Nico de Jager (SGP) zegt dat 'een vliegveld op zee een optie is', zijn collega Jacco Schonewille (ChristenUnie) sluit zich daarbij aan. De zaal zegt met 67 procent nee tegen de stelling.

Tot slot krijgt commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, het woord - als baas van de provincie - alhoewel… 'Ik ben niet de baas van de provincie, maar dat betekent niet dat ik niets te doen hebt.' Hij legt de taken van de provincie uit: 'Wie regelt ov? Wie regelt dat brug open gaat? Dat je gezellig kunt wandelen in een natuurpark?' Zijn devies: Stemmen, stemmen, stemmen!'

Wil je het gehele Lijsttrekkersdebat terugkijken? Dat kan hier.