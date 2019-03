Verdachte Bodegraven over dood echtgenote: 'Het was zwart voor mijn ogen'

In het huis aan de Trompstraat in Bodegraven werd de vrouw dood gevonden. | Foto: MediaTV

Een nieuwe zitting bij de Haagse rechtbank over de dood van een vrouw aan de Trompstraat in Bodegraven bracht alleen maar meer onduidelijkheid. De verdachte, de 42-jarige man van het slachtoffer, kwam met een warrige verklaring.

'Het spijt mij', zei hij maandag in de Haagse rechtbank. 'Het was zwart voor mijn ogen.' De man ontkende tijdens een eerdere zitting al dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn vrouw. Maar daarvoor zou hij bij de politie wél een bekentenis hebben afgelegd.

Tijdens de zitting maandagmiddag zei hij tot twee keer toe dat het ‘zwart voor zijn ogen’ was. Maar of hij daarmee de verantwoordelijkheid voor de dood van zijn vrouw op zich nam, bleef in het midden.



Messteken

De vrouw werd in april vorig jaar met messteken om het leven gebracht in een huis aan de Trompstraat in Bodegraven. Ze had verwondingen in haar hoofd, hals en bovenlichaam.

De verdachte is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere. In de kliniek wordt vastgesteld of verdachten van een misdrijf lijden aan een stoornis en daarom tbs zouden moeten krijgen. Het is echter nog onduidelijk of de man uit Bodegraven daarvoor in aanmerking komt. Tijdens een eerdere pro-formaztting bij de rechtbank verklaarde hij zelf wel dat hij 'ziek' was.



Inhoudelijke behandeling

De rechtbank maakte maandag bekend dat de zaak op 3 juni waarschijnlijk inhoudelijk behandeld gaat worden. Dan komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toedracht van de dood van de echtgenote. Haar man blijft tot die tijd vastzitten in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum.