Kunstenaar timmert illegaal werken aan de muur in centrum Leiden

Zijn werk is sinds een tijdje overal te zien in het centrum van Leiden: vooral op de houten schotten waarmee panden of bouwplaatsen worden afgetimmerd. De Leidse kunstenaar Henk Hannemann timmert en boort zijn eigen werk eraan vast. Guerrilla-art noemt hij het zelf, want legaal is het niet.

De meeste winkelende mensen lopen er straal voorbij, toch zien sommigen de werken hangen aan de houten schutting tegenover de C&A in de Haarlemmerstraat en blijven even staan om te kijken. Wat ze zien zijn 'assemblages' zoals houten kistjes die bijvoorbeeld zijn versierd met figuren. Maar het kan ook een schilderij zijn dat de kunstenaar zelf heeft 'verbeterd'.

'Ik werk met oude spullen die ik bijvoorbeeld in de kringloopwinkel vind', zegt Henk Hannemann. Niet zijn echte naam, maar een verzonnen alter ego. Dit schilderij bijvoorbeeld vond ik voor vier euro en daar heb ik zelf allerlei dingen bij geschilderd. En die ga ik straks op een andere schutting in de Haarlemmerstraat bevestigen.'



Weemoed en verlangen

Zijn atelier in Leidschendam staat vol met allerlei figuren en voorwerpen die de kunstenaar kan gebruiken voor zijn werken. Op een of andere manier kan ik beeldjes van honden moeilijk laten staan. Die zie je dus veel terug in mijn werk.' Hannemann pakt er een werk bij waarin twee danseressen uit de Folies Bergère uit Parijs afgebeeld staan.

Weemoed en verlangen speel altijd een belangrijke rol in mijn werk', zegt Hannemann. Het is niet aannemelijk dat deze dames nog leven, maar ik stel me dan voor dat het nu twee oude tandeloze dametjes zijn die ergens in Zuid-Frankrijk wonen. Dat fascineert me enorm natuurlijk.' Bang dat zijn werk in het centrum van Leiden vernield of gestolen wordt is hij niet. 'Tot nu toe blijft het redelijk goed hangen', zegt hij. 'En bovendien zien nu veel meer mensen mijn werk dan wanneer ik in een galerie exposeer.'