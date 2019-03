CoolCat vraagt faillissement aan, doorstart wordt bekeken

Negen van de tachtig winkels van Coolcat in Nederland bevinden zich in onze regio. Twee CoolCat-winkels zitten in Den Haag, de rest bevindt zich in Naaldwijk, Rijswijk, Leidschendam, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden. In totaal werken er 1180 mensen bij CoolCat in Nederland. De winkels en de webshop van CoolCat blijven voorlopig open.

Het faillissement wordt naar verwachting dinsdag door de rechter uitgesproken en geldt voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse ketens van CoolCat vallen buiten het faillissement. Er wordt gekeken of er een doorstart van de keten mogelijk is.

