'Waarom heet Pauline Krikke geen burgejuffrouw?'

Waarom heet de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, burgemeester en niet burgejuffrouw? Het is de vraag van de 7-jarige Art Ziedses des Plantes uit Den Haag. En het is niet zomaar een vraag, het is een Rake Vraag!

De moeder van Art, Heleen Wolters: 'We hadden het thuis over de burgemeester en ik denk dat we het over haar of zij hebben gehad. Toen kwam onze zoon Art opeens met de vraag waarom deze mevrouw burgemeester en niet burgejuffrouw wordt genoemd? Dat was een vraag waar we ook niet gelijk het antwoord op wisten en we dachten wat een goede vraag eigenlijk.'

Dus wordt de hulp van de rubrieke Rake Vragen ingeroepen. Team Rake Vragen heeft wel een idee wie deze vraag het beste kan beantwoorden, de burgemeester van Den Haag zelf natuurlijk. En dat vindt burgemeester Krikke ook een goed idee. Art wordt, samen met zijn moeder, uitgenodigd op het stadhuis.



