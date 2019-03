Mishandelaars ober in Praag officieel aangeklaagd voor poging tot moord

Still uit camerabeelden van de mishandeling in Praag | Bron: NOS

DEN HAAG -

De twee broers uit Den Haag die vorig jaar een ober in Praag in elkaar zouden hebben geslagen, zijn maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van poging tot moord. Het Tsjechische Openbaar Ministerie sprak daar eerder ook al van.