'Jack Honsbeek lijkt mij de ideale man om Henk Wisman op te volgen bij Ter Leede'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: het opstappen van Wilfred van Leeuwen en de slechte positie van ADO Den Haag op de ranglijst.

Henk Wisman is de opvolger van Wilfred van Leeuwen. Is dat een verrassende keuze voor jou?

'Ik moest wel gelijk aan Wisman denken toen Wilfred aankondigde dat hij zou stoppen. Tussen 1997 en 2000 was hij ook trainer van Rijnsburgse Boys en dat bleek een prima huwelijk. Ik vind het een goede keuze van Rijnsburg.'

Wilfred van Leeuwen stopt na een jaar omdat hij het te druk had met zijn strandtent. Moet trainer in de tweede divisie niet gewoon een fulltime baan zijn en dat hij er niets naast doet?

'Het is natuurlijk wel achteraf praten, maar als ik mijn interview met hem van vorige week terugkijk, merkte je wel iets van een aanstaand vertrek van Van Leeuwen. Hij was tijdens het gesprek de hele tijd naar woorden aan het zoeken.'

'In de tweede divisie zie je nog wel eens dat iemand naast het trainerschap nog een bijbaan heeft. Dan geeft hij vijftien uur les per week, doet hij de administratie op een kantoor ergens, of doet hij iets bij de KNVB.'

Maar vragen aan een trainer dat hij geen baan heeft naast het trainerschap, ik vind dat nogal wat. Ik weet ook niet of het volgens de wet kan. Het is moeilijk in te schatten. Het ligt er natuurlijk ook aan wat voor bijbaan iemand heeft. Iemand die een aantal uurtjes per week gymles geeft, kan natuurlijk makkelijk wat geld erbij verdienen. Dat is wat anders dan een strandtent runnen.'

'Je moet er niet naar toe werken dat je denkt als club, we binden een trainer aan ons en dan mag hij ook het technisch beleid gaan doen. Natuurlijk doet hij dat wel voor een gedeelte, maar wel in samenspraak met de technisch manager. Maar iemand daarvoor verantwoordelijk voor maken gaat te ver. Trainers zijn altijd maar voorbijgangers.'

'Wisman heeft een prima cv als trainer. Ik heb hem nooit zien voetballen als prof bij FC Amsterdam of SC Amersfoort. Maar ik weet nog wel dat hij van Aalsmeer naar Quick Boys kwam. Daarna heeft hij ook nog FC Volendam, FC Den Bosch, Fortuna Sittard en Almere City getraind. Bij de nieuwe trainer Wisman weet je in ieder geval dat hij niets ernaast doet. Wisman is gewoon fulltime trainer en verder niets. Met Wisman kan Rijnsburg wel een tijdje vooruit.'

'Nu moet Ter Leede wel op zoek naar een nieuwe trainer. Ik ga dan nadenken: wie past er bij die club? Toen kwam de naam Jack Honsbeek in mij op. Dat lijkt me een prima trainer voor Ter Leede.'

Je was bij IJsselmeervogels tegen Katwijk. Was het weer oud en vertrouwd op de Westmaat?

'Het was zeker leuk! Ik kom er al een heel lang een paar keer per seizoen. Ik ken daar veel mensen. De elftalleider bijvoorbeeld, die kwam meteen naar mij toe. Hij zei: Willem, kom even mee. De kantine is verbouwd. Dat moet je zien. Hij was er echt trots op. Dat straalt heel die club uit. Ze zijn enorm trots daar.'

Katwijk kon weer geen topwedstrijd winnen. Is dat een zwakte van de ploeg deze competitie?

'In deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. Een gelijkspel bij IJsselmeervogels is gewoon een goed resultaat. Het gaat mij te ver dat Katwijk geen topduels kan winnen. Ze hebben het tegen mindere goden ook moeilijk. Ze laten overal punten liggen.'

'Ze staan zeven punten achter koploper IJsselmeervogels. Procentueel heeft Katwijk niet heel veel kans op het kampioenschap. Maar ze liggen er nog niet af.'

Het was geen goed voetbal wat de ploegen lieten zien, maar ze hebben ervoor geknokt. Ik heb qua amusement echt een leuke wedstrijd gezien. De tweede helft had Katwijk het overwicht, maar de kansen waren echt voor de IJsselmeervogels. In de omschakeling waren ze echt gevaarlijk.'

'Ik zag twee ploegen die voor de winst gingen. Ze moesten ook wel allebei winnen. Ze spelen nog ergens voor in de competitie. Mark de Vries keepte erg goed bij Katwijk, die hield ze een aantal keer goed in de wedstrijd. Dat is het voordeel van Katwijk, ze hebben twee goede keepers. Met een De Vries voor Ricardo Kieboom lever je weinig kwaliteit in.'

Even naar Noordwijkerhout Willem. VVSB wint voor de tweede keer achter elkaar. Dit keer van Koninklijke HFC.

'Deze overwinning geeft een enorm veel vertrouwen. Ze komen steeds dichterbij Barendrecht. Mentaal geeft dit zoveel vertrouwen. Het is nu geen sporadische overwinning. Twee keer winnen achter elkaar staat gewoon.'

In buurgemeente Lisse vertrekt een speler na twee maanden. Hidde Prijs heeft het te druk met zijn werk. Had hij dat zich niet twee maanden geleden kunnen bedenken?

'Dat vind ik heel voorbarig. Je weet toch niet of er iets verandert in zijn werk. Hij had ook geen basisplaats, dus dat maakt het vertrek ook wat makkelijker.'

'Maar met alle respect: het is niet iemand van het kaliber Matthijs de Ligt die vertrekt. Hij vindt zijn werk waarschijnlijk belangrijker dan voetballen. Dan moet je toch stoppen.'

Volgende week staat HBS tegen Quick op het programma. Wat is dat voor een wedstrijd?

'Het is een wedstrijd tussen twee clubs uit het Haagse met een grote historie. HBS heeft het grootste belang om te winnen, dat belang is veel groter dan dat van Quick. HBS vecht echt tegen degradatie. Maar daar hebben ze bij Quick natuurlijk niets mee te maken.'

'Daarnaast speelt het bij de supporters onderling mee wie het meest ludieke spandoek heeft. Het is een derby waar de supporters lekker door elkaar kunnen lopen. Er komen altijd veel mensen op af.'

Dan heeft Westlandia een nieuwe technische man: Marko van der Knaap.

‘Dat betekent dat hij stopt met voetballen. Het is een echte jongen van de club. Een hele betrouwbare speler. Dit seizoen wordt hij er af en toe afgehaald. Iets wat helemaal niet gek is. Hij is tenslotte veertig. Ik denk dat het verstandig van hem is dat hij stopt. Een prima besluit.'

Verder nog iets Willem?

'Jazeker. ADO Den Haag strijdt tegen nacompetitievoetbal. Vorig jaar zat het elke keer mee en nu zit het tegen. Het doet wat met het vertrouwen natuurlijk een paar keer verliezen.'

'Maar het is wat Lex Immers ook al zei: 'ADO Den Haag heeft een goed elftal, waar het even niet uitkomt.' Ze moeten niet op hun lauweren rusten, maar er vol tegenaan gaan. ADO heeft de ploeg niet om daar te staan.'

