TU Delft werkt aan zelf varende schepen

Zelf varende schepen zonder personeel aan boord. Het klinkt als toekomstmuziek, maar als het aan de onderzoekers van de TU in Delft ligt gaat dat op termijn wel gebeuren.

Maandag werd bij de universiteit een speciaal onderzoekslab, het Researchlab Autonomous Shipping, geopend. ‘We kunnen hier heel goed nabootsen hoe het in de werkelijkheid werkt in drukke havens, zoals bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, met heel veel schepen bij elkaar. Niet het individuele schip staat centraal, maar de groep van schepen’, zegt Rudy Negenborn, hoogleraar autonoom varen bij de TU.

De inzet van autonome schepen zal niet alleen op het water voor oplossingen zorgen. ‘Het zou best kunnen dat als het op het water goed werkt, het transport van de weg naar het water kan waardoor de filedruk op de wegen minder wordt’, aldus Negenborn. Ook het milieu zou hier flinke baat bij moeten hebben: ‘Er wordt gekeken of de schepen elektrisch aangedreven kunnen worden, maar ook de aandrijving van waterstof en LNG zou een optie kunnen zijn’.



Altijd bemanning

Naast de technische ontwikkelingen komt er meer bij kijken voordat schepen autonoom kunnen varen. Zo moet er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de infrastructuur en de wetgeving. Zo is het nu in honderdvijftig landen wettelijk verplicht om altijd bemanning aan boord te hebben.

Negeborn: ‘Bij het onderzoekslab werken alle partijen samen om te kijken wat er moet gebeuren om het allemaal te realiseren.’ Wanneer de eerste autonome schepen moeten varen kon nog niet zeggen.

