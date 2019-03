Romy zat urenlang vast op school in Utrecht: 'Het was best eng'

Na het schietincident in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht maandagochtend, is de stad urenlang 'op slot' geweest. De politie adviseerde de mensen in Utrecht om zoveel mogelijk binnen te blijven. De 17-jarige Romy Pillekers uit Ammerstol zat daarom urenlang vast op haar school in Utrecht.

'Ik kreeg te horen dat er was geschoten in een tram in Utrecht', vertelt Romy, die liever niet wil zeggen op welke school ze zit. 'Ik schrok daar best wel van, want ik heb dat nog nooit van zo dichtbij meegemaakt, het zit vlak bij mijn school. Ik gebruik die tram ook weleens, om van mijn school naar Centraal te gaan.'

Het nieuws van het schietincident verspreidde zich al snel. 'Ja heel snel, binnen een paar minuten wist iedereen het wel', vertelt Romy. 'Al snel wisten we dat we binnen moesten blijven, dat niemand de school meer in of uit mocht.'



'Het is best eng'

Tijdens de uren dat de leerlingen het schoolgebouw niet uit mochten, is er gewoon les gegeven. 'Dat was best wel fijn, want dat zorgde voor afleiding', zegt Romy. 'Sommige leerlingen waren best geschrokken. Het is best eng, de meesten hebben zoiets nog nooit van zo dichtbij meegemaakt.'

Inmiddels is het advies om binnen te blijven opgeheven en mag iedereen dus eindelijk naar huis. Hoe iedereen dat gaat doen, is nog de vraag, aangezien het openbaar vervoer in Utrecht voor een groot deel nog plat ligt. Romy heeft in ieder geval wel een oplossing. 'Veel leerlingen rijden met vrienden of vriendinnen mee, net als ik.'

LEES OOK: Gevolgen schietpartij Utrecht voor regio; extra bewaking Den Haag