HTM-directeur na schietincident Utrechtse tram: 'Dit is klote'

HTM-directeur Jaap Bierman is geschokt na het schietincident in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht maandagochtend. Het openbaar vervoer is in het buitenland vaker het toneel geweest van aanslagen, iets waar het Haagse vervoersbedrijf ook zeker rekening mee houdt: 'We proberen altijd alert te zijn.'

'Wij zijn natuurlijk geschokt', zegt Bierman in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Als eerste wil ik mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook aan reizigers en zeker ook aan de collega's van de tram in Utrecht met wie wij ons nauw verbonden voelen.'

Dat er in het openbaar vervoer vaker nare incidenten of aanslagen gebeuren, is iets waar ook de HTM altijd rekening mee houdt. 'Ja zeker. We kunnen helaas niet voorkomen dat zoiets gebeurt, maar we kunnen ons wel goed voorbereiden. We oefenen dan ook regelmatig', aldus Bierman.



Contact met de burgemeester

Bierman schrok behoorlijk toen hij het nieuws van het schietincident in Utrecht hoorde. 'Ja, ik dacht shit. Dit is klote. Ik heb dan meteen contact met de burgemeester om te checken of het ook tot maatregelen leidt in den Haag vanuit het bevoegd gezag', legt de HTM-directeur uit. 'Dat was niet het geval, dus wij hebben na afstemming met de burgemeester besloten gewoon te blijven rijden.'

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen maatregelen zijn getroffen bij het Haagse vervoersbedrijf. 'Er worden natuurlijk maatregelen genomen in overleg met de politie en het bevoegd gezag. Daar doe ik verder geen uitspraken over, want ze zijn deels zichtbaar en deels niet zichtbaar.'



Sterkte wensen

Ook heeft Bierman contact gehad met de directeur van het vervoersbedrijf in Utrecht. 'Ja, ik wil hem helemaal niet storen of voor de voeten lopen, maar ik heb hem een smsje gestuurd', vertelt Bierman. 'Ik heb later contact met hem gehad om hem sterkte te wensen. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. In de eerste plaats voor de slachtoffers, maar ook voor de collega's daar.'

LEES OOK: Romy zat urenlang vast op school in Utrecht: 'Het was best eng'