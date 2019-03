Haagse PvdA wil Schenktunnel veiliger en toegankelijker maken

'Er is geen beginnen aan om met een kinderwagen of een rolstoel de tunnel te gebruiken', aldus Bartman. 'Zelf moet ik vaak genoeg met twee kinderen omfietsen, omdat die tunnel totaal ontoegankelijk is. Dus ik begrijp volkomen dat bewoners het helemaal zat zijn, al helemaal als je slecht ter been bent. En ook als het donker is vermijden veel mensen terecht de tunnel, je voelt je simpelweg niet veillig.'

De Schenktunnel is al jaren een onderwerp van discussie in de gemeente en een paar jaar geleden heeft het stadsbestuur al verbeteringen toegebracht. Maar volgens Bartman is het nog lang niet voldoende en moet de tunnel nu echt veiliger, aangenamer en toegankelijker worden. 'Eind vorig jaar zou er een update komen, maar tot op heden hebben we nog niks vernomen.'



LED-verlichting en een muurschildering

De fractievertegenwoordiger van de PvdA heeft wel een idee wat er moet gebeuren aan de tunnel. 'Om de tunnel een vriendelijker uitstraling te geven, zou er bijvoorbeeld betonverf of LED-verlichting kunnen worden aangebracht. Dat maakt de tunnel ook direct een stuk veiliger', aldus Bartman. 'Het zou ook te gek zijn om een mooie muurschildering aan te brengen, al helemaal als je de buurt of jongeren hierover laat meedenken.'

Volgens de PvdA zal het gebruik en het belang van de Schenktunnel de komende jaren alleen maar toenemen door de ontwikkeling van de Binckhorst. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen ingediend en wordt het stadsbestuur opgeroepen actie te ondernemen.

