Burgemeester Pauline Krikke over dodelijke schietpartij Utrecht: 'Afschuwelijk'

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke heeft met afschuw gereageerd op de dodelijke schietpartij maandagmorgen in Utrecht waarbij drie mensen om het leven kwamen. 'Wat een afschuwelijke aanslag vandaag in Utrecht. Ik leef zeer mee met mensen die een dierbare verloren zijn.'

Naast de drie doden vielen er ook vijf gewonden bij de schietpartij, waarvan drie er ernstig aan toe zijn. 'De slachtoffers die gewond zijn geraakt, wens ik alle kracht en sterkte toe. Verschrikkelijk dat mensen zo plotseling, zo hard worden geraakt.'

De burgemeester van Den Haag is opgelucht dat de hoofdverdachte, de 37-jarige Gökmen T., is aangehouden. 'Het is goed en geruststellend dat de verdachte inmiddels is opgepakt.'



'Voortdurend contact'

Krikke was de hele dag druk met de gevolgen van de schietpartij voor haar stad. 'Zelf ben ik vanaf het einde van de ochtend met de driehoek - Openbaar Ministerie en politie - bijeen geweest. Ook heb ik voortdurend contact gehouden met collega-burgemeesters in de regio. Net als elders in het land hebben we ook in Den Haag meteen extra aandacht besteed aan de veiligheid in de stad.'

Op en rond het Binnenhof in Den Haag waren politie en marechaussee maandag extra zwaar bewapend aanwezig. 'De politie was uit voorzorg op straat, in de wijken en bij sommige specifieke gebouwen extra zichtbaar aanwezig. We blijven de situatie voor Den Haag permanent in de gaten houden en nemen de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor de mensen in de stad.'

