Aanhang FVD heeft begrip voor verkiezingsbijeenkomst Kurhaus: 'Snap de keuze het wel te doen'

Hoewel andere politieke partijen de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen na de aanslag in Utrecht hebben stilgelegd, is Forum voor Democratie (FVD) maandagavond de enige die nog wel campagne voert. Op de verkiezingsbijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen zijn veel mensen afgekomen. Zij hebben begrip voor het besluit van Thierry Baudet om campagne te voeren.

'Ik denk dat het wel goed is om het door te laten gaan. Je hebt toch wel een heftige gebeurtenis achter de rug. En nu kan je toch samenkomen om het daar over te hebben', zegt een van de bezoekers. 'Het siert andere partijen dat ze dat niet doen, maar ik snap de keuze van FVD om het toch wel te doen.'



Geen minuut stilte, maar applaus

Andere bezoekers juichen het doorgaan van de bijeenkomst toe. 'Dat vind ik echt supergoed. Je moet je niet door zoiets laten tegenhouden. Je moet juist drukker en harder overleggen met elkaar. Daarbij gaat het vooral om een onderwerp als veiligheid. Je ziet toch landen waar het niet nodig is om zo veel veiligheidsmaatregelen te nemen. Zoals Hongarije en Polen, die geen migranten toelaten.'

Eerder dit weekend liet FVD het afweten bij het Provinciale verkiezingsdebat in Zuid-Holland. De partij reageerde niet op een uitnodiging van Omroep West en RTV Rijnmond. FVD-kandidaat Sonny Sterk vindt niet dat je olie op het vuur gooit door nu wel bij elkaar te komen. 'Nee, het is duidelijk dat dit een ingetogen bijeenkomst moet zijn. Het is niet om stemmen te winnen, maar puur om het gesprek met elkaar aan te gaan. Veel mensen maken zich zorgen over hoe het nu verder moet.'



Tijdens de streng beveiligde bijeenkomst vroeg Baudet niet om een minuut stilte, maar om applaus voor de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht, waarbij drie dodelijke slachtoffers en vijf gewonden vielen. Hij liet in het midden of het om een terroristische daad ging of om eerwraak en een misdrijf in de relationele sfeer.