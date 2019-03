Vier auto's door brand verwoest in Den Haag en Nootdorp

Een geparkeerde auto is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand aan de Luntersestraat in Den Haag. Ook in Nootdorp was het raak. Daar brandden drie auto's uit.

De gewaarschuwde brandweer heeft de vlammen in de auto aan de Luntersestraat geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Het wrak van de auto is door een bergingsbedrijf getakeld.

Er gaan de laatste maanden veel auto's in vlammen op in de regio. In Den Haag was het vorig jaar bijna tweehonderd keer raak. Alleen in Amsterdam en Rotterdam vonden in 2018 nog meer autobranden plaats.



Ook autobranden in Nootdorp

In Nootdorp was het in de nacht van maandag op dinsdag raak in de Dokter Bakkerenlaan. Daar werden liefst drie auto's door brand verwoest. De brand begon in het middelste voertuig en sloeg daarna over op de auto's die daarvoor en daarachter geparkeerd waren.