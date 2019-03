Politie woest na beroven bejaarde vrouw (93) in Gouda: 'Schaam je!'

Een 93-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag beroofd in haar huis aan de Constantijn Huygensstraat in Gouda. Dit gebeurde rond 5.45 uur. Een politiewoordvoerder steekt zijn woede niet onder stoelen of banken en sprak de dader maandagmiddag aan op Facebook.

'Hoe voelde dat nou?', vraagt de politiewoordvoerder zich op Facebook af. 'Je weet dat ze zo oud was, je hebt haar gezien toen je in haar slaapkamer was. Je hebt tussen haar persoonlijke spullen gezocht. Toch ging je door. Je hebt haar bril meegenomen - waardoor ze nu niks meer ziet - en haar portemonnee met geld en pasjes. Wat voelde je? Kassa?'

De dader was wel nog zo vriendelijk om 50 euro uit haar portemonnee achter te laten op tafel. 'Voelde je je toch een beetje schuldig?', vraagt de politiewoordvoerder zich af. 'Of was dit bedoeld als aanbetaling voor de nieuwe sloten die ze nu nodig heeft? Je hebt immers de huissleutels ook meegenomen. En aangezien je toch al lekker bezig was, heb je nog maar even duizend euro van haar rekening opgenomen.'



'Voor de rest van haar leven een onveilig gevoel'

De politiewoordvoerder wijst de dief erop dat de bejaarde vrouw nu de rest van haar leven een onveilig gevoel heeft. 'Schaam je! Kijk jezelf nog maar even goed aan in de spiegel.'